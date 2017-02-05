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ABD'den haber geldi, İran kaldırdı

ABD'den haber geldi, İran kaldırdı.21848
  • Giriş : 05.02.2017 / 10:06:00

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki krizde gelişme kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeye getirdiği vize kısıtlması kararının mahkeme tarafından durdurulması üzerine İran'dan da hamle geldi. İran Dışişleri Bakanı Kasımi, ABD'li güreşçilere İran vizesi verileceğini açıkladı.

Tahran yönetimi, önceki gün aldığı kararla Washington yönetiminin İran vatandaşlarına uyguladığı vize kısıtlamasına misilleme olarak ABD’li güreşçilere İran’da düzenlenecek müsabakalara vize vermeyeceğini bildirmişti. Türkiye’nin de katılacağı Serbest Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları, 16-17 Şubat’ta İran’ın Kirmanşah şehrinde yapılacak.

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