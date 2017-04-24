ABD'den İdlib'le ilgili yaptırım kararı!
Beşşar Esed yönetiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği saldırının ardından bölgeye hamlede bulunan ABD, bu kez de yaptırım kararı aldı.
ABD yönetimi, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili oldukları gerekçesiyle Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezinde çalışan 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldı.
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