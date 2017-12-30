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ABD'den İran'a kınama!

ABD'den İran'a kınama!.24514
  • Giriş : 30.12.2017 / 07:45:00

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim büyüyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran'da yapılan eylemlerle ilgili açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, ülkede düzenlenen eylemleri yakından takip ettiklerini ve İran'ın olaylar sırasındaki tutumunu kınadıklarını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki yönetim karşıtı gösterilere  ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ülkenin farklı bölgelerindeki barışçıl gösteri haberlerini takip  ettiklerini belirten Nauert, şunları kaydetti:

"İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi,  şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi.  Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar görenler İran  halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir şekilde kınıyor.  Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve yolsuzluğa son  verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz."

TRT

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