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ABD'den İran halkına mesaj

ABD'den İran halkına mesaj.24514
  • Giriş : 01.01.2018 / 07:44:00

Amerika Birleşik Devletleri, İran'da çıkan olaylarla ilgili mesaj yayınladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran'da zam ve hayat pahalılığı ile ilgili sokağa dökülen halka sert müdahale eden İran hükümetine tepki göstererek 'İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz' açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden İran'daki protestolarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme  hakkını destekliyoruz. Onların sesi duyulmayı hak ediyor. İlgili tüm tarafları,  barışçıl yollarla temel ifade hakkını korumaya ve sansüre katkı sağlayacak  herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump da önceki gün Twitter hesabından İran'la ilgili bir  açıklama yapmış ve açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını  yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl  protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da  dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor."  ifadelerini kullanmıştı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de İran'daki yönetim  karşıtı gösterileri yakından takip ettiklerini açıklayarak, olaylar sırasındaki  tutuklamaları kınadıklarını bildirmişti.

Nauert, "İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir  ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye  çevirdi. Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar  görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir  şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve  yolsuzluğa son verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında  bulunuyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

İran'ın Meşhed ve Kaşmer kentlerinin ardından rejim ve Cumhurbaşkanı  Hasan Ruhani yönetimi karşıtı gösteriler Kirmanşah'ta devam ediyor. Sosyal  medyada yer alan görüntülerde, Kirmanşah kentindeki gösterilere çok sayıda  kişinin katıldığı görülmüştü. Hayat pahalılığı gerekçesiyle düzenlenen  gösterilerin, İran'ın başka şehirlerine de yayıldığı belirtiliyor.

HÜRRİYET

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