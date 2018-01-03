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ABD'den İran için toplantı çağrısı!

ABD'den İran için toplantı çağrısı!.24514
  • Giriş : 03.01.2018 / 08:24:00

Amerika, İran konusunu görüşmek üzere BMGK'yı toplantıya çağırdı.

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Amerika Birleşik Devletleri, zam ve hayat pahalılığı nedeniyle halkın sokağa döküldüğü ve ölü sayısının gün geçtikçe çoğaldığı İran konusunu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Haley, İran yönetiminden 'diktatörlük' diye söz etti. Haley, "Şimdi İran diktatörlüğü her zaman yaptığı şeyi yapmaya çalışıyor. Bu protestoların dış düşmanlar tarafından tasarlandığını söylüyor. Hepimiz bunun saçmalık olduğunu biliyoruz. Gösteriler tamamen kendiliğinden gelişen şeyler. İran diktatörlüğünün geçmişini rehber alacak olursak, önümüzdeki günlerde insanlara daha da kötü muamele edilebileceğini şimdiden görebiliriz" dedi. Haley, "Önümüzdeki günlerde hem New York'ta Güvenlik Konseyi'ne, hem de Cenevre'de İnsan Hakları Konseyi'ne acil bir oturum çağrısı yapacağız" diye konuştu.

HALEY, KUZEY KORE VE PAKİSTAN İÇİN DE KONUŞTU
Haley, BM Güvenlik Konseyi raporlarına göre, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi hazırlığında olduğunu, ancak bunun olmamasını umduklarını da söyledi. Haley, "Ama olursa da Kuzey Kore rejimine karşı daha fazla önlem almalıyız. Uygar dünya, haydut bir yönetimin nükleer cephaneliğe dönmesine karşı birleşik ve uyanık olmalıdır. Nükleer bir Kuzey Kore'yi hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz" dedi. Basın açıklamasında Pakistan'ı da eleştiren Haley, Pakistan yönetiminin iki yüzlü davrandığını ve teröre destek verdiğini savundu.

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