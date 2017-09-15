ABD, Kore için Rusya ve Çin'e seslendi
Amerika Birleşik Devletleri, balistik füze denemeleri ile tüm dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore ile ilgili açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Rusya ve Çin'in konuya müdahale etmelerini istedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin yeniden füze fırlatması hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
"Kuzey Kore'nin provokatif bir şekilde füze fırlatması, ABD'nin müttefiki olan Japonya halkına yönelik olarak son haftalarda yapılmış ikinci tehdidi temsil etmektedir." açıklamasını yapan Tillerson, diğer bütün ülkelere Kuzey Kore rejimine karşı yeni adımlar atmaları yönünde çağrıda bulundu.
Bakan Tillerson, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Çin, Kuzey Kore'nin petrol ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyor. Rusya ise Kuzey Kore'nin zorunlu çalışma ihtiyacını en fazla karşılayan ülke. Çin ve Rusya bu sorumsuz füze fırlatılmasını tolere edemeyeceklerini kendi başlarına atacakları adımlarla göstermeliler."
TÜRKİYE
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