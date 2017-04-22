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ABD'den korkutan açıklama

ABD'den korkutan açıklama.13115
  • Giriş : 22.04.2017 / 08:21:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin ile ilgili şoke eden bir açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin ile önemli bir iddia ortaya attı. ABD, Çin'e ait savaş uçaklarında olağansütü bir hareketlilik gözlemlendiğini, bunun kesin nedeninin bilinmediğini, farklı ihtimallerin söz konusu olabileceğini duyurdu.

Reuters ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Çin'e ait bombardıman uçaklarında olağan seviyenin üstünde hareketlilik gözlemlediklerini söyledi. Yaşanan durumun bir kaygı nedeni olmadığı sinyalini veren yetkililer, hareketliliğin çeşitli olasılıklarla ilgili olabileceğine açık kapı bıraktı.

Alarm durumuna geçilmesinin gerekli olmadığı mesajını veren yetkililer, Çin uçaklarının hareketliliğine ilişkin kesin bir gerekçe ifade etmedi. Düşünülen ihtimaller arasında, savunma tatbikatı ve Kore Yarımadası'ndaki gerilim de var.

Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer test gerçekleştirmesi beklenirken, bölgedeki gerginliğin bir savaşa dönüşmesinden korkuluyor.

Reuters ajansına ABD'li kaynakların yaptıkları açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede "bazı olağandışı eylemler"den bahsetmesinden sonra geldi.

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