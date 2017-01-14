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ABD'den kritik Suriye açıklaması

ABD'den kritik Suriye açıklaması.20298
  • Giriş : 14.01.2017 / 11:39:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Suriye'nin kaderinin çizileceği toplantı için Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner'dan kritik bir değerlendirme geldi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek toplantılara resmi davet almadıklarını belirten Toner, toplantıdaki rollerinin ne olacağının da belirsiz olduğunu söyledi.

Toner, "Bu görüşmeler hakkında size bir şey söylediler mi?" sorusuna da, "Bakanımız, kendisinin de ifade ettiği gibi hem Rus hem de Türk mevkidaşıyla irtibat halinde Suriye'deki durumu görüşüyor. Bu yüzden de elbette kendisi bu görüşmelerde süreci hızlandırabilir. Fakat biz bu görüşmeleri düzenleyen değiliz" yanıtını verdi.

Türkiye’nin ABD’yi Suriyeli Kürtlere destek verdiğine yönelik eleştirileri sorulunca Toner, ‘Türkiye önemli bir ortak ve Türkiye ile ortaklığımızı ciddiye alıyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz” diye konuştu.

YAŞANANLAR ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KÖTÜLEŞTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı ABD-Türkiye ilişkilerinin daha da karmaşık bir hale geldiğini belirten Toner, bunun ilişkilerin kötüleştiği anlamına gelmesi demek olmadığını, Türk yetkililerin kendilerini endişelendiren tutum ya da açıklamaları olduğunda bunları açıklıkla ifade ettiklerini söyledi.

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