ABD'den kritik Türkiye açıklaması!
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize yasağı krizi ile ilgili kritik açıklama ABD Büyükelçiliği'nden geldi. Yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görüşmesi hakkında bilgi verildi.
ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "Bakan Tillerson, ABD diplomatik misyonlarında çalışan Türk vatandaşları ile ABD vatandaşlarının tutuklanmalarına ilişkin derin endişelerini Bakan Çavuşoğlu'na iletmiştir. Bakan Tillerson, Türk hükümeti tarafından yapılan suçlamalarda şeffaflığın önemini vurgulamış ve Türk hükümetinin bu suçlamalara yol açan kanıtları ortaya koyması ihtiyacına dikkat çekmiştir. Bakan Tillerson ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, söz konusu tutuklamalarla ilgili ABD'nin endişelerini ele almak üzere her iki tarafın da yakın iletişimi sürdürmeleri konusunda mutabık kalmışlardır"
HÜRRİYET
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