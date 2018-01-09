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ABD'den Küba açıklaması

ABD'den Küba açıklaması.16052
  • Giriş : 09.01.2018 / 11:18:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden Küba ile ilgili açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, sonik saldırılara maruz kaldığını öne süren ABD'li diplomatların Küba'ya geri gönderilmesinin tehlikeli olacağını belirtti.

Associated Press'e (AP) konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Küba'da görev yapan ve gizemli "sonik saldırılara" maruz kaldıklarının öne sürülmesinin ardından ABD'ye çağrılan büyükelçilik çalışanlarını geri göndermenin "tehlikeli" olacağını belirtti.

Tillerson yaptığı açıklamada, diplomatları Küba'ya geri göndermeleri halinde "bu insanları bile bile tehlikeye atmış olacaklarını" savundu.

"Kasıtlı saldırılar" olarak nitelendirdiği sonik saldırıların sona erdiğine ikna olmadığını belirten Tillerson, "Diplomatları ve ailelerini koruyabileceğim başka bir yol yokken niye bunu yapayım? Beni bunu yapmaya zorlamak isteyen biri olursa da geri çeviririm" dedi.

Söz konusu diplomatlar ve aile fertleriyle görüştüğünü belirten  Tillerson, "Sağlıkları ve iyi olmaları bizim için öncelik." ifadesine yer verdi.

Tillerson, "Yine de Küba hükümetinin, Küba hükümetinden birinin buna bir son verebileceğine inanıyorum" diye konuştu.

ABD'nin Havana'daki Büyükelçiliğinde geçen yıldan bu yana diplomatların ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

TRT

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