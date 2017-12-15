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ABD'den Kuzey Kore için açıklama geldi

ABD'den Kuzey Kore için açıklama geldi.25967
  • Giriş : 15.12.2017 / 08:11:00
  • Güncelleme : 15.12.2017 / 12:06:07

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerilim devam ediyor.

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Balistik füze denemeleri ile tüm dünyayı ayağa kaldıran ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore ile ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kore ile ön şartsız diyalog çağrısına karşı çıktı.

Tillerson’ın salı günü yaptığı “Kuzey Kore’nin istemesi hâlinde Washington Kuzey Kore ile her zaman konuşmaya hazır ve ilk görüşmeyi ön şartsız olarak yapmak istiyor” sözlerine Beyaz Saray’dan, “Şimdi Kuzey Kore ile konuşma zamanı değil” açıklaması geldi. Millî Güvenlik Konseyi sözcüsü de son füze testinden sonra Kuzey Kore ile görüşmeye yer olmadığını söyledi. Sözcü, görüşmelerin yapılması için Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınma konusunda samimi ve anlamlı adımlar atması gerektiğini belirtti. 

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