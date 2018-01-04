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ABD'den Kuzey Kore iddiasına yanıt

ABD'den Kuzey Kore iddiasına yanıt.24514
  • Giriş : 04.01.2018 / 07:45:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında sular durulmuyor.

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Büyüyen Beşik

Balistik füze denemeleri ile dünyayı ayağa kaldıran Kuzey Kore'nin yeni bir denemeye hazırlandığını duyurması ve Kim Jong-un'un sözleri üzerine ortaya atılan iddiaya ABD'den yant geldi.

 

ABD Başkanı Donald Trump ise Kim Jong-un'a yanıt vermekte gecikmedi. Trump masasındaki nükleer düğmenin Kim'in düğmesinden daha büyük ve çalışabilir durumda olduğunu belirterek, Pyongyang'ı Twitter üzerinden tehdit etti.

Amerikan medyası da Pentagon'un Kuzey Kore konusunda hazırlık içinde olduğunu öne sürdü.

Amerikan Fox News kanalı, Kuzey Kore'nin ABD'nin şartlarını yerine getirmek üzere nükleer programından vazgeçmemesi durumunda bundan sonraki aylarda Pentagon'un Kuzey Kore'ye yönelik bir saldırıda bulunma ihtimali olduğu iddiasını ortaya attı.

Fox News ayrıca Pentagon'da Kuzey Kore konusunda hazırlıkların arttığını ve Güney Kore'nin ev sahipliğini yapacağı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın ardından ABD yönetiminin elindeki seçenekleri tekrar değerlendireceğini kaydetti.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, Kuzey Kore konusunda ortaya atılan iddialara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Konunun halen diplomasi ile çözülmesini beklediklerini belirterek, ABD'nin Kuzey Kore'ye tek taraflı saldırı düzenleyeceğini iddia eden haberleri yalanlayan Manning, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu kim söyledi bilmiyorum ama bu sorumsuzca ve gerçek olmayan bir iddiadır. Bakan Mattis'in (Savunma Bakanı Jim Mattis) de ifade ettiği üzere orada amacımız savaş değil, Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleerden arınmasıdır. Bu birçok diplomatik destekle sürdürülen diplomatik bir çabadır." diye konuştu.

TRT

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