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ABD'den MİT TIR'ları için açıklama!

ABD'den MİT TIR'ları için açıklama!.21111
  • Giriş : 05.07.2017 / 17:12:00
  • Güncelleme : 05.07.2017 / 17:14:02

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, MİT TIR'ları iddianamesi hakkında konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, MİT TIR'ları iddianamesi ile ilgili yaptığı açıklamada savcılığın kendilerinden bilgi istemediğini ve Türk yetkililerle temas halinde olduklarını belirtti.

Elçilikten yapılan açıklamada, "MİT TIR'larının durdurulması' olayları sırasında, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun Fethullah Gülen'e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine, bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir. Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir" denildi.

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