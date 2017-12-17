ABD'den PYD'ye tanksavar sevkiyatı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye'nin sert tepkilerinin ardından “PYD’ye silah sevkiyatı bitti” açıklaması yine büyük bir yalandan ibaret kaldı.
ABD’nin Afrin’de bulunan terör örgütü PKK’ya tanksavar sevkiyatı sürüyor. Beyaz Saray’da Donald Trump’ın “PYD’ye silah vermeyi durduracağız” açıklamasına rağmen Haseke hattından son 20 günde 3 sevkiyat gerçekleştiren Pentagon, TSK’ya karşı kullanması için Afrin’deki teröristlere TOW tipi gelişmiş antitank füzeleri veriyor. Afrin’de Türkiye’ye karşı savaş hazırlığı yapan PKK’ya son 20 günde teslim edilen TOW tipi antitank sistemi sayısı 70’e ulaştı. PKK’ya verilen BGM-71 (TOW) tipi tanksavarlar ABD ordusu envanterinde 1970 yılından beri bulunuyor. Haseke-Münbiç-Sifira güzergahından terör örgütüne teslim edilen TOW silahları, Fırat Kalkanı Harekâtı boyunca da TSK’ya karşı yoğun olarak kullanıldı.
KAMPTA TOW EĞİTİMİ
ABD üretimi TOW silahları, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı süresince Mehmetçiğe karşı hem PKK hem de DEAŞ tarafından kullanılmasıyla dikkat çekti. Afrin’de Türkiye’ye karşı savaşa hazırlanan PKK, Türk ordusuna yönelik saldırılar için öncelikle bu silahlara güveniyor. PKK’lılar, tanksavar sistemlerinin eğitimini Suriye’de 7 noktaya kurulan ABD kamplarında alıyor. Teröristler bir çeşit ‘TOW sertifikası’ aldıktan sonra ise Afrin’e gönderiliyor.
O YALANA SARILDILAR
Bölgede DEAŞ unsuru bulunmadığından ötürü ‘terörle mücadele’ bahanesi zorlaşan ABD, PKK’ya yönelik son sevkiyatları farklı yöntemlerle perdelemeye çalışıyor. PKK’nın Afrin yapılanmasına servis ettirilen videolarda teröristler, ellerindeki TOW silahlarını İdlib’den Fırat Kalkanı bölgesine giden TIR’lardan elde ettiklerini ileri sürüyor. Oysa halen TSK ve ÖSO güçleri tarafından kontrol edilen Azez, Mare, Bab bölgesi ile İdlib arasında bağlantı, sınırın Türkiye tarafına geçilerek sağlanabiliyor. PKK’nın Afrin üzerinden füze nakli yalanının ABD-PKK ittifakı tarafından Türkiye’den gelecek tepkileri ortadan kaldırma amaçlı üretildiği kaydediliyor.
YeniŞafak
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