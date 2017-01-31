ABD'den PYD'ye zırhlı araç yardımı
Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ya yardım etmeyi sürdürüyor. Obama'dan görevi devaralan Trump'ın dış politikası da verdiği kararlar neticesinde belirginleşmeye başladı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin liderliğindeki SDG'nin sözcüsü Talal Silo'nun açıklamasına göre, zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar dört veya beş gün önce geldi.
Ajans, Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasından bu yana ABD'nin SDG'ye desteğinin genişlediğini belirtti.
Silo, verilen araçların sayısı düşük olsa da "bunun yeni bir destek olduğuna dair bir kanıt" olduğunu belirtti ve "Daha önce bu tarz bir destek almamıştık, hafif silahlar ve mühimmat
alıyorduk" dedi.
Silo, "Yeni ABD liderliğinden, güçlerimize yönelik -daha öncekinden fazla- tam destek sinyalleri var" ifadesini kullandı.
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