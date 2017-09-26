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ABD'den referanduma sert tepki!

ABD'den referanduma sert tepki!.21111
  • Giriş : 26.09.2017 / 08:43:00

Kuzey Irak'ta yapılan referanduma Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki geldi.

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Kuzey Irak'ta IKBY lideri Mesud Barzani tarafından gerçekleştirilen ve Ankara'nın da sert tepki gösterdiği bağımsızlık referandumu ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hearher Nauert'ten açıklama geldi.

Bakanlık Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, dışarıdaki bölgeleri de dahil etmek suretiyle IKBY'nin tek taraflı bağımsızlık için referandum düzenleme kararı almasından dolayı derin hayal kırıklığına uğramıştır." ifadesine yer verdi.

"Bağlayıcılığı olmayan bu referandumdan dolayı" ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki halkla tarihi ilişkilerinin etkilenmeyeceği fakat bu atılan bu adımın IKBY bölgesi ve halkı adına istikrarsızlık ve zorluğu artıracağı ifade edilen açıklamada, IKYB'nin Irak yönetimi ve komşularıyla ilişkilerinin bu referandumdan etkileneceğine işaret edildi.

Sözcü Nauert, DEAŞ'la mücadelenin devam ettiğine dikkat çektiği açıklamada, "aşırıcı grupların" bu süreci istismar etmek isteyebileceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin "birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak'ı desteklediği ve Iraklıların amaçlarına ulaşabilmeleri adına ve bu bağlamda anayasalarını düzenlemeleri için yardımcı olma fırsatlarına bakacağı" ifade edildi.

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