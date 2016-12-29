ABD'den Rus diplomatlara sınır dışı!
ABD, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomata ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi.
Bu kararın, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine yönelik Rusya'nın siber saldırıda bulunduğu gerekçesiyle alındığı belirtildi.
Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönünde herhangi bir somut kanıt bulunmasa da, Beyaz Saray 35 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı. ABD, aralarında Rus istihbarat direktörünün de bulunduğu 6 kişiye de yaptırım uygulanacağını açıkladı.
Rusya’nın Maryland ve New York’taki diplomatik temsilciliklerin, istihbarat amacıyla kullanıldıkları iddiasıyla kapatıldığı kaydedilirken, Washington ve San Francisco’da bulunan 35 Rus diplomatın önümüzdeki 72 saatte ülkeden ayrılmasının gerektiği ifade edildi.
ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni kısıtlamalar Rusya’nın 6 vatandaşı ile Federal Güvenli Servisi (FSB) dahil 5 kurumu kapsadığı belirtildi. Yaptırım listesine dahil edilen Rus vatandaşlar arasında Dış İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Korobov ve 3 yardımcısı yer alıyor. Listeye, FSB ve GRU dışında şu kurumlar dahil edildi: Özel Teknoloji Merkezi (Saint Petersburg), Veri İşleme Sistemleri Tasarımcıları Birliği ve Zor Security (Moskova).
OBAMA: RUSYA’YA YÖNELİK DAHA FAZLA ÖNLEM ALINACAK
ABD Başkanı Barack Obama, yaptırımların ardından yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik daha fazla önlem alınacağını ancak bazılarının kamuoyuna duyurulmadığını söyledi.
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