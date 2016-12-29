ABD'den Rusya'ya açık tehdit
Amerika Birleşik Devletleri'de yapılan seçimlere Rusya Federasyonu'nun müdahalede bulunduğunu belirten ABD'li senatörler açık açık tehdit etti.
Kasım ayında yapılan ve Donald Trump'ın başkanlığa seçildiği seçime siber saldırılarla müdahale ettiği iddia edilen Rusya'ya yaptırımlar geliyor.
Cumhuriyetçi John McCain, Lindsey Graham ve Demokrat Amy Klobuchar, Çarşamba günü Estonya, Litvanya ve Letonya’ya gerçekleştirdikleri ziyarette Rusya’ya yönelik yaptırıma destek verdiklerini dile getirdiler.
ARTIK ZAMANI GELDİ
Graham, Rusya’ya yönelik yaptırım önerisinin Rusya’yı kötü etkileyeceğini bildirerek, “Özellikle de Putin’i etkileyecek. Senatörlerin yüzde 99’u bunu Rusların yaptığını düşünüyoruz ve bununla ilgili bir şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı. Graham Rusya’nın bütün dünyadaki demokrasilerin belini bükmeye çalıştığını söyleyerek, “Rusya’nın bu kadarının yettiğini anlamasının zamanı geldi” dedi.
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