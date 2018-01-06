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ABD'den Rusya'ya: Bedelini öder

ABD'den Rusya'ya: Bedelini öder.18698
  • Giriş : 06.01.2018 / 08:21:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında gerilim artıyor.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Rusya ile ilgili sert açıklamalar geldi. McMaster, Rusya'nın İran rejimini desteklemeye devam etmesi durumunda büyük bir bedel ödeyeceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H:R: McMaster, Rusya’nın İran’da bir haftadır süren hükümet karşıtı protestoları desteklemesinin "bir bedeli olacağını" söyledi ve Rusya’yı "ülke genelinde büyük felaket yaratan İran yönetiminin tutumuyla" yüzleşmeye çağırdı.

ABD devleti tarafından yayın kolu Voice of America’da konuşan McMaster, İran ve Kuzey Kore’nin nükleer silah programlarının ABD ve Rusya’nın çıkarlarına ters düştüğünü söyledi. Rusya’nın Ukrayna üzerindeki askeri baskıları ve batıdaki seçimlere karıştığı iddialarının ABD ve Rusya’nın ilişkilerini bozmaya yönelik olduğunu belirten McMaster, "Rusya’nın son zamanlardaki eylemleri, ABD ve Avrupa devletlerinin çıkarlarına ters düşecek gibi görünüyor. İran’a yardım etmek Rusya’nın hangi notada işine yarayabilir? Rusya İran’ı desteklemeye devam ederse bu eylemin bedelini ödeyecek" dedi.

Geçen hafta İran’da yolsuzluk ve yüksek zamlar sebebiyle başlayan ve daha fazla insanın katılımıyla hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolar halen devam ediyor. Şimdiye kadar en az 22 kişinin hayatını kaybettiği protestolar dünya genelinde İran yönetiminin eleştirilmesine yol açtı. 2015 yılında Rusya ve İran, ortak müttefikleri Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a destek olmak için bir araya gelerek ilişkilerini güçlendirmişti.

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