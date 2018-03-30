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ABD'den Rusya'ya sert tepki

ABD'den Rusya'ya sert tepki.24514
  • Giriş : 30.03.2018 / 08:39:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında sular durulmuyor.

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İngiltere'de zehirlenerek öldürülen Rus ajan ve kızı ile ilgili iddia dünyayı sallarken, Rusya'nın bazı Amerikalı diplomatları sınır dışı etmesine ABD'den tepki gecikmedi.

ABD yönetimi, Rusya'nın bazı Amerikalı diplomatları sınır dışı etme kararını "ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işareti" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kararının doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın Amerikalı diplomatları sınır dışı etmek için bugün attığı adım, ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işaretidir. ABD'nin ve 20'den fazla NATO üyesi ülkenin Rus istihbarat yetkililerini ülkeden çıkarması, Rusya'nın İngiltere'deki saldırısına uygun bir karşılıktı. Rusya'nın buna verdiği cevap beklenmedik değildir ve ABD bununla başa çıkacaktır."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere karşılık verileceğini bildirmişti.

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli 58 personelin yanı sıra ABD'nin Yekaterinburg Konsolosluğunda çalışan 2 personelin "istenmeyen şahıs" ilan edildiklerine ve 5 Nisan'a kadar Rusya'yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Jon Huntsman'e iletildiği duyurulmuştu.

ABD yönetimi, İngiltere'de eski bir Rus ajanın kimyasalla zehirlenmesi olayından sorumlu tuttuğu Rusya'nın Washington ve New York'ta görevli toplam 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine ve Rusya'nın Seattle Konsolosluğunun kapatılmasına karar vermişti.

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