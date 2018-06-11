ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar!
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyurdu. Söz konusu yaptırım kararlarının 5 Rus şirketi ve 3 Rus vatandaşını hedef aldığı öğrenildi.
ABD'nin kısa süre önce açıkladığı yaptırımların hedefinde Libya vatandaşı kişilerin de bulunduğu aktarıldı.
Rusya'ya yönelik yaptırımların, 2017 yılında Rusya tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen siber saldırıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Yaptırım kararlarında 5 Rus şirketi ve 3 Rus vatandaşı da hedef alındı.
HÜRRİYET
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