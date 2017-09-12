ABD'den 'S-400' açıklaması
ABD, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı "S-400" anlaşmasından ötürü endişelendiklerini iddia etti.
Sputnik'de yer alan habere göre Pentagon Sözcüsü Johnny Michael, "Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik. Türkiye'yi bölgedeki tüm tehditlere karşı savunmak için en iyi seçenek, NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek füze savunma sistemidir" dedi.
Türkiye'nin uzun vadeli füze savunma ihtiyaçları için ABD de dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin füze savunma sistemlerini takip etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Michael, Washington'un Türkiye tarafından satın alınan ekipmanların teslimatını hızlandırma yükümlülüğüne bağlı olduğunu da belirtti.
MEHMET ŞİMŞEK: TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR NATO MÜTTEFİKİDİR
Öte yandan konu hakkında Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin güvenilir bir NATO müttefiki olduğunu yazdı ve Yunanistan'ın elinde de S-300 sisteminin olduğunu hatırlattı.
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