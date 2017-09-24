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ABD'den sert referandum mesajı!

ABD'den sert referandum mesajı!.21111
  • Giriş : 24.09.2017 / 13:04:00

Kuzey Irak'ta yapılması beklenen bağımsızlık referandumu ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Ankara'nın da tepki gösterdiği bağımsızlık referandumu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. ABD Bağdat Büyükelçiliği, yarın 'anayasaya aykırı' referandumunun düzenlenmesi durumunda bölgenin karılabileceğini belirtti.

Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Irak'taki ABD vatandaşlarını, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumunu düzenlemesi halinde çıkabilecek muhtemel karışıklığa karşı uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olası bir duruma karşı, ABD'nin Irak'taki diplomatik misyonunun sınırlanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Özellikle ABD vatandaşları, Irak merkezi hükümeti ve Kürdistan Bölgesi arasındaki tartışmalı bölgelerde seyahat etmekten kaçınmalıdır." uyarısı yapıldı.

ISRAR SÜRÜYOR

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.

ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.

Ancak Barzani'nin ısrarı sürüyor. Kritik tarih yarın.

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