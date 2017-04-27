ABD'den Sincar'daki teröristlere yardım
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'a yuvalanan terör örgütü PYD'ye yaptığı hava harekatı sonrası Amerika Birleşik Devletleri harekete geçti. ABD, zor durumda kalan teröristlere ağır silah yardımında bulundu.
Suriye ile Irak arasında bulunan Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmayı hedefleyen terör örgütü PKK, Türkiye'nin bombardımanıyla büyük bir darbe aldı. Amerika, Rusya ve İran'ı da rahatsız eden bombardımandan sonra yapılan açıklamalarda; tehdidin devam etmesi konusunda hava harekatlarının devam edeceğinin sinyali verildi.
AMERİKA TERÖRİSTLERLE YAN YANA
Türkiye'nin yerle bir ettiği bölgeye giden Amerikalı komutanlar teröristlerle kol kola pozlar verdi.
SİLAH, MÜHİMMAT, ARAÇ
Yaşananlardan sonra harekete geçen Amerika, bölgede DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle kurulan, bel kemiğini PKK'nın oluşturduğu DSG'ye yine silah, mühimmat ve araç yardımı yaptı.
Kanlı terör örgütlerine yapılan yardımlar, objektiflere de yansıdı.
TRT
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