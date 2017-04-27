Facebook Twitter Rss

ABD'den Sincar'daki teröristlere yardım

ABD'den Sincar'daki teröristlere yardım.8613
  • Giriş : 27.04.2017 / 10:42:00

Amerika Birleşik Devletleri, Sincar'daki teröristlere yardım yolladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'a yuvalanan terör örgütü PYD'ye yaptığı hava harekatı sonrası Amerika Birleşik Devletleri harekete geçti. ABD, zor durumda kalan teröristlere ağır silah yardımında bulundu.

Suriye ile Irak arasında bulunan Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmayı hedefleyen terör örgütü PKK, Türkiye'nin bombardımanıyla büyük bir darbe aldı. Amerika, Rusya ve İran'ı da rahatsız eden bombardımandan sonra yapılan açıklamalarda; tehdidin devam etmesi konusunda hava harekatlarının devam edeceğinin sinyali verildi.

AMERİKA TERÖRİSTLERLE YAN YANA

Türkiye'nin yerle bir ettiği bölgeye giden Amerikalı komutanlar teröristlerle kol kola pozlar verdi.

SİLAH, MÜHİMMAT, ARAÇ

Yaşananlardan sonra harekete geçen Amerika, bölgede DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle kurulan, bel kemiğini PKK'nın oluşturduğu DSG'ye yine silah, mühimmat ve araç yardımı yaptı.

Kanlı terör örgütlerine yapılan yardımlar, objektiflere de yansıdı.

TRT

İçişleri Bakanı net konuştu!

Dışişleri Bakanı Malta'ya gidiyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

BM'den İdlib'deki hastane saldırısına tepki!

BM'den İdlib'deki hastane saldırısına tepki!

Birleşmiş Milletler, İdlib'de hastaneye yapılan saldırıya tepki gösterdi.

ABD tarihinde bir ilk! Trump devrime gidiyor

ABD tarihinde bir ilk! Trump devrime gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, vergi indiriminde devrime gidiyor.

 

İran, TSK'nın operasyonundan rahatsız oldu

İran, TSK'nın operasyonundan rahatsız oldu

İran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nın operasyonundan rahatsız oldu.

Rusya'dan Erdoğan'a Esad yanıtı!

Rusya'dan Erdoğan'a Esad yanıtı!

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt geldi.

 

DEAŞ'ın gaddar komutanı yakalandı!

DEAŞ'ın gaddar komutanı yakalandı!

DEAŞ'ın gaddar komutanı Irak'ın Musul kentinde yakalandı.

Hastaneyi vurdular: Ölü ve yaralılar var

Hastaneyi vurdular: Ölü ve yaralılar var

İdlib'de bir hastaneye yapılan saldırıda ölü ve yaralılar var.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya