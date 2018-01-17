ABD'den skandal Filistin kararı
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı kritik bir açıklamada bulundu. Nauert, Amerika'nın tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e gönderilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldıklarını belirtti.
Yardımın askıya alındığını ve iptal edilmediğini bildiren Nauert, "ABD olarak bazı değişikliklerin yapılmasını bekliyoruz" dedi.
Nauert, 65 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını ancak 60 milyon dolarlık yardımın ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) verileceğini belirtti.
Sözcü Nauert, Donald Trump yönetiminin aldığı bu kararın BM'de yapılan Kudüs oylamasıyla alakalı olmadığını söyledi.
"TÜRKİYE DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİDİR"
Nauert, Türkiye'nin PYD/PKK'ya ilişkin açıklamaları konusunda Nauert, "Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikidir" ifadesini kullandı.
ABD'nin Suriye'de bulunma amacının terör örgütü DAEŞ'i ortadan kaldırmak olduğunu savunan Nauert, "SDG (PYD/PKK) ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır" diye konuştu.
Sözcü ayrıca Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kanada'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşeceğini dile getirdi.
TRT
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