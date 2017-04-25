ABD'den tepki: Koalisyon onaylamadı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesindeki terör hedeflerine düzenlenen operasyona ABD'den tepki geldi. 70 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon ile ilgili ABD, "Koalisyon tarafından onaylanmadı." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Türk Hava Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'a yaptığı operasyonlar için endişeliyiz. Endişlerimizi Türk hükümetine ilettik. Saldırılar koalisyon tarafından onaylanmadı." dedi.
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