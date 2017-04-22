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ABD'den sonra İsrail vurdu!

ABD'den sonra İsrail vurdu!.14974
  • Giriş : 22.04.2017 / 08:03:00

İsrail'e ait savaş uçakları Suriye ordusuna yönelik hava saldırısı düzenledi.

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İdlib'de yapılan kimyasal saldırı sonrası harekete geçen Amerika Birleşik Devletleri Suriye rejimine ait askeri üssü bombalamaıştı. Bugün İsrail de Suriye birliklerine yönelik Kuneytra'da bir hava saldırısı gerçekeştirdi.

Suriyeli askeri kaynak, "İsrail'e ait düşman uçakları, yerel saatle 18:45'de, işgal altındaki Golan tepelerine yakın bir bölgeden ordumuzun bulunduğu noktalara iki füze fırlattı. Saldırı, maddi hasara neden oldu" dedi.

Kaynağa göre saldırı, Suriye ordusunun teröristleri Kuneytra'da püskürtmekte olduğu bir sırada gerçekleşti. Suriyeli askeri kaynak, "Bu eylemler, Silahlı Kuvvetler'in İsrail'e yakın terörist gruplarla mücadelesini durdurmayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail son olarak 17 Mart'ta bir saldırı gerçekleştirmiş ve bölgedeki tansiyon yükselmişti.

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