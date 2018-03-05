ABD'den sonra o ülkeden de şok Kudüs kararı
Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Guatemala da büyükelçilik binasını Kudüs'e taşıma kararı aldı. Konuya ilişkin Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales'ten açıklama geldi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasında ABD'nin İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıması kararını destekleyen az sayıda ülkeden biri olan Guatemala, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.
Washington'dan düzenlenen Amerikan İsrail Halka İlişkiler Komitesi'nin yıllık konferansında konuşan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales taşınma kararını açıkladı. Morales'in kararı salonda alkış ve tezahüratlarla karşılandı.
Morales yaptığı konuşmada, "Egemen bir karar olarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz. Mayıs ayında, İsrail'in 70. kuruluş yılını kutlayacağız. Ve benim talimatımla ABD'den iki gün sonra biz de elçiliğimizi daimi olarak Kudüs'e taşıyacağız" ifadelerini kulllandı.
Morales, bundan sonra da birçok ülkenin bu adımları takip edeceğini savundu.
Trump'ın Kudüs İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından, Guatemala lideri Morales, İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuştuğunu ve taşınma sürecini başlattığını açıklamıştı. Morales, Trump'ın kararını 'cesur' olarak tanımlamıştı.
TRT
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