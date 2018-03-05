Facebook Twitter Rss

ABD'den sonra o ülkeden de şok Kudüs kararı

ABD'den sonra o ülkeden de şok Kudüs kararı.19348
  • Giriş : 05.03.2018 / 11:27:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Guatemala da Kudüs ile ilgili şoke eden bir karar aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Guatemala da büyükelçilik binasını Kudüs'e taşıma kararı aldı. Konuya ilişkin Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales'ten açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasında ABD'nin İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıması kararını destekleyen az sayıda ülkeden biri olan Guatemala, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.

Washington'dan düzenlenen Amerikan İsrail Halka İlişkiler Komitesi'nin yıllık konferansında konuşan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales taşınma kararını açıkladı. Morales'in kararı salonda alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

Morales yaptığı konuşmada, "Egemen bir karar olarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz. Mayıs ayında, İsrail'in 70. kuruluş yılını kutlayacağız. Ve benim talimatımla ABD'den iki gün sonra biz de elçiliğimizi daimi olarak Kudüs'e taşıyacağız" ifadelerini kulllandı.

Morales, bundan sonra da birçok ülkenin bu adımları takip edeceğini savundu.

Trump'ın Kudüs İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından, Guatemala lideri Morales, İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuştuğunu ve taşınma sürecini başlattığını açıklamıştı. Morales, Trump'ın kararını 'cesur' olarak tanımlamıştı.

TRT

Esenyurt Belediyesi'nde cinayet

Enflasyon rakamları açıklandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump gerginliği tırmandırıyor!

Trump gerginliği tırmandırıyor!

ABD Başkanı Donald Trump, gerginliği arttıracak yeni açıklamalarda bulundu.

Salih Müslim için Almanya'dan talep

Salih Müslim için Almanya'dan talep

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin eski lideri Müslim için flaş talep.

 

Cinderes bombardımana tutuluyor

Cinderes bombardımana tutuluyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'teki teröristlerin bombardımana tutulduğu öğrenildi.

Yunanistan'dan 'takas' iddialarına cevap geldi

Yunanistan'dan 'takas' iddialarına cevap geldi

Yunanistanlı askerlerin Türkiye'de gözaltında tutulması üzerine Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yor

 

Rusya Afrin'e girdi

Rusya Afrin'e girdi

Rusya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yürüttüğü Afrin'e girdi.

Ruslar, ABD'nin yeni tankı ile dalga geçti

Ruslar, ABD'nin yeni tankı ile dalga geçti

Ruslar, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni teknoloji tankı ile dalga geçtiler.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya