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ABD'den Suriye'nin kuzeyine yedi askeri üs!

ABD'den Suriye'nin kuzeyine yedi askeri üs!.21111
  • Giriş : 06.07.2017 / 19:25:00

Irak'ta Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu, ABD'nin Suriye'ye 7 üs kurduğunu duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yedi askeri üs kurduğu duyuruldu.

Erbil merkezli uydudan yayın yapan ve Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunda yer alan habere göre, PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'nin genel komutanı Sipan Hemo, Suriye'de bulunan ABD ve Rusya askeri üstleri ile ilgili açıklama yaptı. Sipan Hemo'nun açıklamasına göre, ABD'nin Heseki'de 2, Derik'te 1, Kamışlı'da 1, Kobani'de 1, Tel Abyat'ta 1 ve Minbiç'te 1 olmak üzere toplam 7 askeri üssü bulunuyor.

Sipan Hemo, Rusya'nın da Tertus'ta 1, Humeymim 1, Şam'da 1 ve Afrin'de 1 olmak üzere toplam Suriye'de 4 üssü bulunduğunu söyledi.

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