ABD'den teröristlere silah konvoyu
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye silah yardımı müttfefik ABD tarafından devam ediyor. Amerika Birleşik Devleri, YPG'ye 200 araçlık silah gönderdi.
Uzun zamandır YPG'ye silah ve mühimmat desteği yollamayan ABD, terör örgütüne yeni bir parti malzeme gönderdi. 200 araçtan oluşan kamyonlarla Rojava'ya giden silah ve cephaneler YPG'nin kullanımı için bölgeye gönderildi.
Gönderilen konvoyda ise askeri mühimmatın bulunduğu öğrenildi.
TRT
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