ABD'den Türk gemisine ajan baskını

Türk kargo gemisine yapılan baskında Amerika Birleşik Devletleri'ne uzun süredir sefer yapan ve insan kaçakçılığı ile suçlanan kaptan ve makinist ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ajanları tarafından tutuklandı.Bir gizli tanığın ifadesinde, bu iş için adam başına 25 bin dolara aldıkları belirtilen kaptan ve başmakinist kardeşler Pensilvanya’da yargılanacak.ABD’nin New Jersey eyaletindeki Elizabeth Limanı’na demirleyen ‘Niledutch Opresy’ isimli, Marshall Adaları’na bağlı Türk kargo gemisine pazartesi gecesi baskın düzenleyen ajanlar, geminin ikinci kaptanı Özcan Köse (36) ve kardeşi olan başmakinist Oğuz Köse’yi (35) ‘ABD’ye yasadışı yollardan adam sokmak ve bunu ticarete dönüştürmek’ suçlamasıyla, getirdikleri diğer iki Türk kaçak yolcuyla birlikte tutukladı.ABD’de Türk gemisine ajan baskınıABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (CPB) ajanı Nicholas K. Feil tarafından hazırlanarak Pensilvanya Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunulan suç duyurusuna göre, Köse kardeşlerin kurduğu şebeke, Mayıs 2013 tarihinde kendi özel kamaralarında 18 gün saklayarak ABD’ye soktukları bir Türk’ün Nisan 2016’da polise yakalanınca itirafçı olup gizli tanıklık yapmasıyla ortaya çıktı.Gizli tanık, ifadesine göre, Pensilvanya’nın Levittown şehrinden ‘Adem’ ve Lancester şehrinden ‘İzzet’ isimli Türklerin aracılığıyla Facebook’taki Samet Öztürk isimli hesaba kendi fotoğrafını gönderdikten sonra İzmir Aliağa’da, o dönem ‘Cafer Dede’ gemisinin kaptanı olan Özcan Köse ile buluştu. Kendisini yasadışı yollardan ABD’ye sokmaları için 25 bin dolara anlaşan itirafçı, sahte kimlikle güvenlik kontrolünden geçip gemiye girdikten sonra 18 gün süren yolculuk boyunca Özcan Köse’nin kamarasında saklandı.İfadesinde, yolculuk sırasında Köse ile bol bol sohbet ettiklerini de anlatan gizli tanık, Köse’nin kendisine daha önce pek çok Türk’ü ABD ve Kanada’ya aynı yolla soktuğunu ve bazılarının fotoğraflarını da bilgisayarında gösterdiğini iddia etti. Geminin ABD karasularına yaklaşmasıyla kamaradan çıkarılarak makine dairesinde saklandığını kaydeden gizli tanık, ABD güvenliğini geçmesinde, Özcan Köse’nin kardeşi olan başmakinist Oğuz Köse’nin gözetlemede kalarak yardımcı olduğunu iddia etti. Dışarıya çıktıktan sonra otoparkta kaçmasına aracı olan ‘Adem’ ve ‘İzzet’ ile buluşan gizli tanık, 25 bin doların 18 bin dolarını Özcan Köse’nin aldığını, geri kalanının ise İzzet ve Adem’e gittiğini belirtti.Gizli tanık, birkaç ay sonra Köse’nin Facebook hesabından ‘ABD tatili isteyen başka tanıdığın var mı?’ diye mesaj attığını, bunun üzerine kardeşi ve C.T.’nin de Köse ile anlaşarak aynı yolla ABD’ye geldiklerini anlattı. Gizli tanığın ifadesine göre kardeşi, CT. ve 2 Türk, 28 Ocak 2016 tarihinde Newark Limanı’ndan ABD’ye giriş yaptı. Suç duyurusunun ‘Niledutch Osprey’ kargo gemisi ABD’ye varmadan önce 24 Ocak 2017 tarihinde hazırlandığı, Pensilvanya Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi savcısı Andrea G. Foulkes ve Yargıç Carol S. M. Wells tarafından imzalanıp mühürlendiği ortaya çıktı. İnsan kaçakçılığı yoluyla ABD’ye sokulan Türkler Pensilvanya’da yakalandığı için dava Pensilvanya Federal Mahkmesi’nde görülecek. Suç duyurusunda bir FETÖ bağlantısına yer verilmedi.Marshall Adaları’na bağlı kargo gemisi ‘Niledutch Osprey’ Türkiye’den uçakla gönderilen yeni ikinci kaptan ve başmakinistin gelmesiyle çarşamba gecesi New Jersey’den ayrıldı. ABD’li yetkililer gemi ve diğer mürettabat hakkında yasal bir işlem yapmazken Köse kardeşler ve odalarında sakladıkları iki yeni Türk kaçak yolcunun pazartesi günü mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.ÖZCAN Köse, 10 Mayıs 2013 tarihinde ‘Cafer Dede’ gemisinin kaptanlığını yaparken Atlantik Okyanusu’nda fırtınaya yakalanan 2 yatçının hayatını kurtarmıştı. Danimarka bayraklı yatlarını terk eden çift can yelekleriyle ölümü beklerken imdatlarına Köse’nin kaptanı olduğu Türk gemisi koşmuştu.HÜRRİYET