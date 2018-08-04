Facebook Twitter Rss

ABD'den Türk ürünlerine vergi!

ABD'den Türk ürünlerine vergi!.15473
  • Giriş : 04.08.2018 / 08:51:00

Amerika Birleşik Devletleri, Türk ürünlerine vergi uygulamasına başlıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Amerika Birleşik Devletleri, ile Türkiye arasında patlak veren Brunson krizi nedeniyle ABD şoke eden hamlelerde bulunuyor. ABD, Türk ürünlerine vergi uygulamasına başlıyor.

ABD, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere vergi muafiyeti getiren "GSP Programı"ndaki yerini yeniden değerlendirme kararı aldı.

ABD Ticaret Temsilciliği, Türkiye’yi vergi muafiyeti programı kapsamında yeniden gözden geçirme kararı aldı.

ABD'nin bu kararı, Türkiye’nin Amerikan demir ve çeliğine uyguladığı vergi uygulamasının ardından geldi.

Bu kararın ardından Türkiye'den ABD'ye vergisiz girebilen bazı ürünler yeniden değerlendirilecek.

29 ÜLKE MUAFİYET KAPSAMINDA

ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu "GSP Programı"nda gelişmekte olan 29 ülkenin 4 bin 800 ürününden vergi almıyor.

1.6 MİLYAR DOLARLIK ÜRÜN ETKİLENECEK

Türkiye programdan çıkarılırsa ABD'ye vergisiz girebilen 1.6 milyar dolar değerindeki Türk menşeli ürün bu karardan etkilenmiş olacak.

NTV

CHP'li vekil beyin felci geçirdi

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Emlakbank yeniden faal oluyor

Emlakbank yeniden faal oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emlakbank'ın yeniden faal olacağını açıkladı.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıkladı.

 

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracat rakamlarını açıkladı.

Dikkat! Başvurular uzatıldı!

Dikkat! Başvurular uzatıldı!

Yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için önemli bir açıklama geldi.

 

Ekmek zammı için açıklama

Ekmek zammı için açıklama

Tartışma yaratan ekmek zammı için yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık'tan ekmeğe zam yalanlaması

Bakanlık'tan ekmeğe zam yalanlaması

Ticaret Bakanlığı'ndan ekmeğe zam konusunda yalanlaması geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya