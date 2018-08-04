ABD'den Türk ürünlerine vergi!
Amerika Birleşik Devletleri, ile Türkiye arasında patlak veren Brunson krizi nedeniyle ABD şoke eden hamlelerde bulunuyor. ABD, Türk ürünlerine vergi uygulamasına başlıyor.
ABD, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere vergi muafiyeti getiren "GSP Programı"ndaki yerini yeniden değerlendirme kararı aldı.
ABD Ticaret Temsilciliği, Türkiye’yi vergi muafiyeti programı kapsamında yeniden gözden geçirme kararı aldı.
ABD'nin bu kararı, Türkiye’nin Amerikan demir ve çeliğine uyguladığı vergi uygulamasının ardından geldi.
Bu kararın ardından Türkiye'den ABD'ye vergisiz girebilen bazı ürünler yeniden değerlendirilecek.
29 ÜLKE MUAFİYET KAPSAMINDA
ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu "GSP Programı"nda gelişmekte olan 29 ülkenin 4 bin 800 ürününden vergi almıyor.
1.6 MİLYAR DOLARLIK ÜRÜN ETKİLENECEK
Türkiye programdan çıkarılırsa ABD'ye vergisiz girebilen 1.6 milyar dolar değerindeki Türk menşeli ürün bu karardan etkilenmiş olacak.
NTV
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Dikkat! Başvurular uzatıldı!
Yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için önemli bir açıklama geldi.