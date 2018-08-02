ABD'den Türkiye'ye Brunson yaptırımı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ve PKK ile bağlantısı nedeniyle Türkiye'de yargılanan Brunson ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden şoke eden bir açıklama geldi.
Beyaz Saray, ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek" dedi.
Açıklamayı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptı. Sanders, ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın 2016'daki tutuklanmasında rol oynadıkları gerekçesiyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı aldıklarını söyledi.
Sanders'ın bu açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den Rahip Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını beklediğini belirtti. Mnuchin "Rahip Brunson'ın haksız yere ev hapsinde tutulması ve devam eden davası kabul edilemez" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamalar sonrasında Beyaz Saray’da rahipler ile biraraya geldi. Rahiplere teker teker söz veren başkan Trump'ın konuya hiç değinmemesi dikkat çekti.
PENCE'DEN AÇIKLAMA
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptırım kararıyla ilgili olarak, "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek" dedi.
NTV
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