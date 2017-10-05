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ABD'den Türkiye'ye sert tepki!

ABD'den Türkiye'ye sert tepki!.21111
  • Giriş : 05.10.2017 / 12:47:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden konsolosluk çalışanının tutuklanmasına tepki geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. Amerikan hükümeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli çalışanının tutuklanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Amerikan hükümeti, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır" denildi.

17-25 Aralık operasyonu öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürleri ile düzenli olarak telefonla görüştüğü belirlenen  ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi M.T'nin 4 gün önce gözaltına alındığı ve bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

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