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ABD'den Türkiye ziyareti öncesi açıklama

ABD'den Türkiye ziyareti öncesi açıklama.16052
  • Giriş : 15.02.2018 / 09:52:00

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi önemli bir açıklama yaptı.

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Bir süredir krizin sürdüğü ABD-Türkiye ilişkilerinde gelişme. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Tillerson, işbirliği konusunda ısrarlı olduklarını belirtti.

Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşan Tillerson, Türkiye ve ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Rex Tillerson, ''ABD, Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin yolunu bulmalı. Türkiye'ye tehditlerin azaltılması için işbirliğini konuşmalıyız'' ifadelerini kullandı.

Dün Kuveyt'te de açıklamalarda bulunan Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının farkında olduklarını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, bugün Ankara'da temaslarda bulunacak. Suriye'deki durum ve Zeytin Dalı Harekatı'nın gündemde olması bekleniyor.

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