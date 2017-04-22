ABD'den Voklswagen'e 2.8 milyar dolar ceza
Geçtiğimiz yıl emiyon skandalı ile gündeme gelen Volkswagen'e bir şok daha. Amerika Birleşik Devletleri, VW'in dizel motorlu araçlarında yanıltıcı yazılım kullandığı gerekçesiyle dünya devine 2.8 milyar dolar ceza verdi.
Detroit Bölge Mahkemesi Yargıcı Sean Cox, kararın, VW'in dizel motorlu araçlarında yanıltıcı yazılım kullandığı gerekçesiyle alındığını duyurdu. Cox, ayrıca VW ile ABD hükmeti arasında ocak ayında varılan ve toplam 4.3 milyar dolar ceza ödemeyi öngeren anlaşmayı da onayladı.
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