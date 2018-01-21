ABD'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması!
Türkiye'nin sınırında mevzilenen YPG ve PYD'li teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte tüm dünyada gözler Afrin'e çevrildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında “Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri konusunda destekleyici olmaya devam ediyoruz. Fakat Türkiye’nin operasyonlarını boyut ve zaman bakımından kısıtlı tutmasını istiyoruz” denildi.
DİĞER HABERLER
BMGK, Fransa'nın çağrısıyla toplanıyor!
Fransa'nın toplanma çağrısında bulunduğu BMGK, yarın Suriye için toplanacak.
NATO'dan harekatla ilgili ilk açıklama
Üst düzey bir NATO yetkilisi, “Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır” mesajı verdi.
ABD, terör ordusu kuruyor!
ABD'nin Türkiye sınırında kurduğu terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı.
ABD: Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz
ABD Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
Rusya'dan Çin'e giden S-400'lere engel!
Rusya'dan Çin'e giden S-400'ler olumsuz hava koşulları nedeniyle geri döndü.