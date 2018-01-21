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ABD'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması!

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı açıklaması!.24514
  • Giriş : 21.01.2018 / 21:03:00
  • Güncelleme : 21.01.2018 / 21:05:29

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türk ve Rus mevkidaşları ile Afrin'i görüştü.

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Türkiye'nin sınırında mevzilenen YPG ve PYD'li teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte tüm dünyada gözler Afrin'e çevrildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında “Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri konusunda destekleyici olmaya devam ediyoruz. Fakat Türkiye’nin operasyonlarını boyut ve zaman bakımından kısıtlı tutmasını istiyoruz” denildi.

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