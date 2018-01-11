ABD: Diktatörlüğe sessiz kalmayacağız
Son zamlar ve hayat pahalılığı nedeniyle İran'da başlayan protestolarla ilgili açıklama yapan ABD yönetimi, eylemcilerin tutuklamasına tepki gösterdi ve yaşananlara sessiz kalmayacaklarını belirtti.,
ABD yönetimi,"Oldukça endişeliyiz. İran diktatörlüğü kendi vatandaşlarının temel haklarını baskı altına alırken sessiz kalmayacağız" açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, İran'daki protestolara katılan kişilerin durumlarından endişe edildiği vurgulandı.
"Trump yönetimi, İran rejiminin barışçıl gösterilere katılan binlerce İran vatandaşını hapse attığı haberlerinden dolayı oldukça endişelidir." değerlendirmesi yapılan açıklamada, protestoculardan bazılarının işkence gördüğü ve hatta bazılarının öldürüldüğü iddialarının "rahatsız edici" olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "İran diktatörlüğü kendi vatandaşlarının temel haklarını baskı altına alırken sessiz kalmayacağız; İran liderlerini bu tür ihlallerden sorumlu tutacağız. ABD, son gösterilerin kurbanları da dahil İran'daki tüm siyasi mahkumların salıverilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
Daha önce hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'daki protestoculara desteklerini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise "Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız." açıklamasını yapmıştı.
NTV
DİĞER HABERLER
Irak'ta 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı
Irak'ın Balad-Ruz bölgesinde 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Trump'ta bunama belirtileri
ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığı ile ilgili dedikodular yayılmaya devam ediyor.
7,6 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi
Güney Amerika ülkesi Honduras'ta şiddetli bir deprem meydana geldi.
İsrail uçakları, silah deposunu vurdu
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'deki silah deposunu vurdu.