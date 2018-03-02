ABD Dışişleri Bakanı Afrika turuna çıkıyor
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ABD: YPG konusunda sözümüzü tutacağız
Amerika Birleşik Devletleri'nden terör örgütü YPG ile ilgili açıklama geldi.
Afrika'da Fransa Büyükelçiliğine saldırı
Afrika'da Fransa Büyükelçiliğine saldırı düzenlendiği öğrenildi.
Rus askerlerinden Esad'lı fotoğraf
Doğu Guta'da Rus askerlerinin Esad'ın fotoğrafının önünde poz vermesi ortalığı karıştırdı.
Soğuk havalar nedeniyle 53 kişi can verdi
Polonya'da soğuk havalar nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti.