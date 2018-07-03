ABD Dışişleri Bakanı, Kim ile görüşecek
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, balistik füze denemeleri nedeniyle savaşın eşiğine geldikleri Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un ile görüşecek.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, "Bu hafta içerisinde Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore'ye doğru yola çıkacak" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek üzere 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gideceği bildirildi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
Sözcü, ABD ve Kuzey Kore arasında görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekerek, "Bu hafta içerisinde Dışişleri Bakanı Pompeo Kuzey Kore'ye doğru yola çıkacak" dedi. Sanders, Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 5 Temmuz'da görüşeceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmişti.
NTV
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