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ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek.16314
  • Giriş : 05.07.2017 / 19:37:00

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye'ye geleceği bildirildi.

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Türkiye'de bir süredir gerçekleşen diplomatik hareketlilik devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Almanya'daki G-20 zirvesi sonrası Türkiye'ye geleceği açıklandı.

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