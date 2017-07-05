ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek
Türkiye'de bir süredir gerçekleşen diplomatik hareketlilik devam ediyor.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Almanya'daki G-20 zirvesi sonrası Türkiye'ye geleceği açıklandı.
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