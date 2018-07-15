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ABD Dışişleri'nden '15 Temmuz' açıklaması

ABD Dışişleri'nden '15 Temmuz' açıklaması.18395
  • Giriş : 15.07.2018 / 20:07:00

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen kanlı darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı.

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ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in yazılı açıklamasında, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye'deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayan Nauert, "Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri kor

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