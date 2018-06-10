ABD Donanması'na ait bilgiler çalındı
Çinli bilgisayar korsanları, Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na ait bilgilere ulaştı. Çalınan verilerde süpersonik füze projesi de var.
BBC'nin haberine göre, Çin hükümetine bağlı korsanlar, denizaltı ve su altı cephaneliği geliştirilmesi konusunda araştırma yapan askeri bir kuruluşla bağlantısı bulunan üstlenici firmayı hedef aldı.
Amerikalı yetkililer, Washington Post'a yaptıkları açıklamada, çalınan veride, süpersonik füze projesi planlarının yer aldığını belirtirken, CBS News, korsan saldırılarının ocak ve şubat aylarında düzenlendiğini duyurdu.
Çalınan verinin, Deniz Ejderhası olarak bilinen projeyle ilgili materyali, denizaltı geliştirme biriminin elektronik savaş kütüphanesinde yer alan bilgiyi ve 2020 yılına kadar denizaltılara yerleştirilecek füzesavar sistemi planlarını içerdiği belirtildi.
Konuyla ilgili olarak ABD Donanmasının Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile soruşturma yürüttüğü kaydedildi.
Bu arada ABD'de eski bir istihbarat çalışanı, Çinli bir ajana çok gizli belge vermekten mahkum oldu.
ABD Adalet Bakanlığı, Casusluk Yasası çerçevesinde suçlu bulunan 61 yaşındaki Kevin Mallory'nin cezasının 21 Eylül'de açıklanacağını ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini bildirdi.
TRT
DİĞER HABERLER
Kritik zirve 20 milyona mal olacak
Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesinin bedeli 20 milyon dolar.
Fransa'dan ABD'ye çok sert tepki
Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne çok sert bir tepki geldi.
Facebook verileri 'seçkinlerle' paylaşmış
Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in skandalı ortaya çıktı.
Trump: Muhammed Ali'yi affedebilirim
ABD Başkanı Donald Trump, Muhammed Ali ile ilgili açıklama yaptı.
NASA'dan heyecan uyandıran açıklama!
NASA, Mars gezegeni ile ilgili heyecana neden olan açıklamalar yaptı.
PYD, Suriye yönetimiyle görüşmeye hazır
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, Suriye yönetimiyle görüşmeye hazır.