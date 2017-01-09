ABD donanmasından İran gemisine ateş!
Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait gemilerden kendilerine yaklaşan İran donanmasına ait 4 gemiye uyarı ateşi açıldı.
Amerikalı yetkililer, İran gemilerine 3 kez uyarı ateşi açıldığı belirtilirken İran'a ait gemilerin 800 metre kadar yaklaştığı açıkladı.
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