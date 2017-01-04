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ABD El Bab'da PYD'ye yardım için şart koştu

ABD El Bab'da PYD'ye yardım için şart koştu.17596
  • Giriş : 04.01.2017 / 11:23:00

Amerika Türkiye'nin tüm tepkilerine rağmen PYD'ye yardım etmeye devam ediyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin başarı ile yürüttüğü El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiği ortaya çıktı. 

Amerikalı bir savunma yetkilisi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda Türkiye'ye destek vermek için PYD'ye ayrıcalık istediklerini itiraf etti.

ABD'li Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyona bazı etkin yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

"PYD/PKK'YA MÜDAHALE ETMEYİN"

Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.

"MÜNBİÇ'E GİDİLMESİN"

Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, "Mesela El Bab'dan sonra Münbiç'e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin." diyor.

TÜRKİYE'DE İHA VAR, HAVA DESTEĞİNİ RUSYA VERİYOR

Türkiye'nin bunları uzun süredir reddetmesi ise şaşılacak bir durum değil. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon kapasitesine sahip. Ayrıca Rusya hava desteği vermeye başladı ve DEAŞ'a karşı savaşan ılımlı muhalifler de Türk subaylarının önderliğinde belirlenen hedeflere operasyonlar düzenliyor.

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