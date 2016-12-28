ABD elçiliği: PYD'ye yardım etmiyoruz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki terör örgütlerine koalisyon güçleri tarafından yardım edildiği açıklamasına ABD'den yanıt geldi.
ABD Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG, PKK ve DEAŞ'a hiçbir destek sağlamadığını bildirdi.
Ortadoğu'da ilerleyen süreçlere göre çeşitli gruplara destek olan, destek olduğu grupları terör örgütlerinden seçen ABD'nin Suriye'deki rolünü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça söyledi.
Erdoğan, ABD'nin başını çektiği koalisyon güçleri için "asıl onlar terör örgütlerine destek oluyor" demişti.
Ankara'daki ABD Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayınlayarak bu iddiaların yalan olduğunu(!) belirtti, "YPG'ye PKK'ya silah vermiyoruz, nokta" dedi.
Oysa ki PKK ve YPG'nin son dönemde kullandığı silahların tamamına yakını Amerikan yapımı..
"PKK'YA SİLAH VERMEDİK, NOKTA"
ABD hükümeti Daeş’i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte Daeş’i kurmamıştır veya desteklememiştir. ABD hükümetinin Daeş’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir. ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta.
"TÜRKİYE GİBİ, BİZ DE IŞİD'LE MÜCADELE EDİYORUZ"
Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık. IŞİD’e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, IŞİD’i yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde IŞİD’le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir.
"TÜRKİYE'NİN YASINI TUTUYORUZ"
Tıpkı Türkiye gibi, ABD de IŞİD destekçilerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin, gerek bu tehdit gerekse başka terör tehditleri karşısında vermiş olduğu kayıpların yasını tutmaktayız.
TRT
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