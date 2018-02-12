ABD elçiliğinin önündeki caddeye yeni isim
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adı değişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'da açıklama geldi.
Tuna, Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının, 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için gerekli teklifin imzalandığını ve bu akşam Belediye Meclisi'nde başkanlık önergesinin sunulacağını duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin adının Zeytin Dalı olarak değiştirileceğini açıkladı.
Tuna, "ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
HABERTURK
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