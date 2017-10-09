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ABD elçilik çalışanının eşi sorguda

ABD elçilik çalışanının eşi sorguda.21454
  • Giriş : 09.10.2017 / 16:09:00
  • Güncelleme : 09.10.2017 / 16:09:06

Tutuklanan ABD elçilik çalışanının eşi ve oğlu da sorguya alındı.

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Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında büyük bir krize neden olan olayda gelişme yaşandı. ABD elçilik çalışanı Metin Topuz'un FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası gözaltına alınan ikinci ismin oğlu ve eşi de gözaltına alındı.

ABD Başkonsolosluğu'nda çalışan ikinci bir kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği, konsolosluktan çıkmayan çalışanın eşinin ve çocuğunun sorguda olduğu öğrenildi.

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