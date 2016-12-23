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ABD elçisinden flaş suikast açıklaması

ABD elçisinden flaş suikast açıklaması.14798
  • Giriş : 23.12.2016 / 11:39:00

ABD elçisi John Bass, Rus Büyükelçiye yapılan saldırı hakkında konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri adına konuşan ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Andrey Karlov'un öldürülmesinde ABD'nin parmağı olduğu iddialarını yalanladı.

John Bass, Amerika'nın suikaste yardım etmediğini belirterek 'ABD'nin desteği olduğuna dair delil yok' diyerek yalanladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili "Suçlamaları reddediyoruz, saldırıyı kınıyoruz" dedi. Bass, Karlov'a yönelik saldırının arkasında ABD'nin yardım ettiğine yönelik iddiaları "ABD'nin desteği olduğuna dair delil yok" diyerek yalanladı.

NTV’ye konuk olan ABD Büyükelçisi John Bass gündeme dair soruları cevapladı. Bass’in yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle: "Türkiye’de yaşanan terör olaylarından rahatsızız. Terör örgütlerine çAğrı, Silahları bırakın şiddet kullanmaktan vazgeçin. Türkiye Rusya arasındaki ilişkilere yapılan bir saldırı olmasının yanından diplomasi mesleğine de yapılmış bir saldırıdır. Suçlamaları reddediyoruz. Saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının yapılmasın katkı sağlayanların mümkün olduğunca çabuk şekilde adalet önüne çıkarılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. ABD’nin bu saldırıda desteği olduğuna yönelik delil yok. Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz. Soruşturmaya destek önerisinde bulunduk. Fetullah Gülen’in iadesi talebinin incelenmesi ilgili süreçte herhangi bir yavaşlama yok."

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