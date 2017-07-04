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ABD, Esad için kararı Rusya'ya bıraktı

ABD, Esad için kararı Rusya'ya bıraktı.10096
  • Giriş : 04.07.2017 / 10:44:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya, Beşar Esad konusunda anlaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceği ile ilgili kararı Rusya'ya bıraktığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres'ten geldi.

ABD merkezli Foreign Policy (FP), ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede 'Esad'ın kaderini' Rusya'nın eline bırakmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı. İddiaya göre Tillerson' ABD'nin Suriye'deki önceliğinin terör örgütü DEAŞ'ı yenmekle 'sınırlı' olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceğinin Rusya tarafından belirlenmesine müsaade etmeye hazır olduklarını söylediği öne sürüldü.

Foreign Policy'de çıkan habere göre Tillerson görüşmede ABD'nin Rusya'ya Esad'ın geleceğini belirlemesi için müsaade etmeye hazır olduğunu söyledi.

'WASHINGTON'UN SURİYE'DEKİ ÖNCELİĞİ DEAŞ'I YENMEK'

Washington yönetiminin Suriye'deki önceliğinin terör örgütü DEAŞ'ı yenmek olduğunu belirten Tillerson, ABD'nin Suriye ordusuna yönelik saldırılarının ise kimyasal saldırıları caydırmak ve koalisyon güçlerini korumak gibi sınırlı taktik amaçlar taşıdığını kaydetti.

Rus yetkililer, daha önce birçok kez Esad'ın geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı.

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